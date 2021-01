Nieuwe eigenaar Het Drieske; Hulsel behoudt zijn enige dorpscafé

Nieuwe eigenaar Simon Lavrijsen popelt om de gasten van een natje en een droogje te gaan voorzien, al is het moment van overname door de lockdown er een met hindernissen.

,,Ik had eigenlijk nooit verwacht om café eigenaar te worden,” zegt Lavrijsen (62) met een kopje koffie voor zich in zijn eigen huiskamer. Dat kopje koffie kan nog even niet geserveerd worden in Het Drieske, het enige café dat Hulsel rijk is. ,,Toen ik op een dinsdag in juli naar mijn werk ging voor Kempen-Plus had ik er nooit bij stilgestaan om barman te worden. Maar 36 uur later had ik wel mijn handtekening gezet en lagen mijn kaarten, maar ook die van Hulsel, anders.”

In zwaar weer

Het Drieske, ooit gebouwd als gemeenschapshuis maar later geprivatiseerd, bevond zich in zwaar weer door het overlijden van de vorige eigenaar. Er dreigde verkoop aan een buitenlandse partij, die er enkel eigen feestjes wilde gaan organiseren. ,,Bij toeval sprak ik dorpsraadvoorzitter Vic Boemaars, die me vertelde over de zorgen die ze hadden om het enige café te verliezen. Daar kreeg ik een brok van in mijn keel. Een dorp zonder kroeg, dat kan toch niet? Door snel handelen was ik de andere partij in het spel voor en nu kan ik ermee verder.”

Hij wil voorlopig het aloude concept voortzetten. Voor de passanten betekent dat een bakje koffie, voor de biljarters dat de bal weer kan rollen en voor het gilde het nabespreken van de wekelijkse schutterswedstrijd. Ook de feestjes en partijen en verenigingsavonden kunnen er dan weer plaatsvinden. ,,Ik wil er zijn voor iedereen,” zegt hij. ,,Op welke dagen en tijden maken we nog bekend want voorlopig zit toch alles op slot. Enkel het afhalen bij de cafetaria kan op 8 januari alweer starten, van vrijdag tot en met zondag. Omdat alles hetzelfde blijft, blijft ook de naam Drieske bestaan.”

Vic Boemaars van de Dorpsraad is er blij mee. ,,Vroeger had Hulsel meerdere cafés” zegt hij. ,,Nu hebben we alleen deze kroeg, we hopen snel met de nieuwe eigenaar aan tafel te gaan om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”