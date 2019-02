Nieuwe eigenaar van Hertenwei in Lage Mierde is omstreden

REUSEL-DE MIERDEN - De integriteit van de nieuwe eigenaar van vakantiepark De Hertenwei in Lage Mierde is bij een eerder project in twijfel getrokken. Bij een vergunningsaanvraag start Reusel-De Mierden een onderzoek.

Autohandelaar Ben Lenferink uit Almelo, de nieuwe eigenaar die vakantiepark De Hertenwei in Lage Mierde uit het slop moet trekken, is niet onomstreden. Gemeente Reusel-De Mierden heeft voorafgaand aan de koop aan Lenferink laten weten zeker een Bibob-onderzoek te zullen instellen zodra deze een vergunning aanvraagt. Het bureau Bibob, dat onder het ministerie van Justitie valt, onderzoekt daarbij of er een kans bestaat dat een vergunning misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

Ondernemer Lenferink is eigenaar van ongeveer 88 bedrijven, waaronder sinds kort Vakantiepark de Brabantse Kempen, zoals De Hertenwei nu is omgedoopt. De Twentenaar is groot geworden met de autohandel maar heeft daarna ook zijn weg gevonden in het vastgoed.

Twijfel

Dat gaat soms met wat strubbelingen gepaard. In 2016 besloot de gemeente Almelo niet met Lenferink in zee te gaan als financier bij de ombouw van het oude stadhuis tot appartementencomplex. Er werd getwijfeld aan zijn integriteit. Lenferinks naam werd genoemd in de zaak rond een andere Almelose autohandelaar, Wiebe van B., die verdacht werd van grootschalige wiethandel. Lenferink was de huurbaas en financier van Van B.. Bij een inval bij het autobedrijf van Van B. werd in mei 2016 beslag gelegd op 137 auto’s, waarvan Lenferink de eigenaar was. Die had de auto's in onderpand gekregen voor een lening van een half miljoen die hij aan Van B. verstrekte.

Het onderzoek van bureau Bibob naar de integriteit van Lenferink leverde geen belastende feiten op. „Er loopt geen enkel justitieel onderzoek tegen hem en hij wordt ook niet als verdachte aangemerkt in welke zaak dan ook”, reageerde zijn advocaat destijds.

Quote De heer Lenferink heeft aangegeven volledig mee te werken aan een Bi­bob-onderzoek Gemeente Reusel-De Mierden

Gemeente Reusel-De Mierden laat zeker een Bibob-onderzoek instellen als Lenferink een vergunning aanvraagt. „De heer Lenferink heeft aangegeven hier volledig aan mee te werken en het heeft hem in ieder geval niet tegengehouden om het park te kopen.”

Succesvol