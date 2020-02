Nieuwe elan bij Vier Quartieren in Oirschot

Buren in verzet tegen geblaf hondenpen­si­on in Eersel

6 februari DEN BOSCH/EERSEL - Blaffende viervoeters zijn een bron van ergernis voor een omwonende van een Eersels hondenpension. Zij meent dat de geluidsoverlast is verergerd sinds het bedrijf is gegroeid. De vrouw kwam in de rechtszaal in verweer tegen de vergunning die voor de uitbreiding is verleend.