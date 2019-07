Nieuwe gemeentesecretaris Bergeijk: ‘Je doet het voor de inwoners’

Loos is geen onbekende op het Bergeijkse gemeentehuis. Het is namelijk al sinds 1990 zijn werkplek, maar dan in andere functies. Hij is de opvolger van Wim Wouters die burgemeester is geworden in Eersel. Loos kwam in Bergeijk binnen als beleidsmedewerker bouwen. Daarvoor had hij als afgestudeerd student aan het Hoger Technisch Instituut in Amsterdam gewerkt bij een ingenieursbureau in staal en beton. ,,Ik kwam er achter dat dat heel specialistisch werk is en dat is niet zo mijn ding. Ik ben meer een generalist.”



Binnen het gemeentehuis van Bergeijk werkte hij zich zo op tot afdelingshoofd Beleid en Ontwikkeling om nu dus de gemeentesecretaris te zijn. Het is altijd even uitleggen wat die functie inhoudt. ,,Je bent de eerste adviseur van het college van B. en W. Bovendien ben je de directeur van de ambtelijke organisatie. Soms denken mensen dat je de hele dag hier zit te typen of zo. Maar een deel van het werk is dat je aanwezig bent in de samenleving. Je moet goed voelen wat er leeft om een vertaalslag te kunnen maken naar wat er op het gemeentehuis nodig is. Je doet het voor de inwoners van Bergeijk.”