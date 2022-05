Nieuwe gemeentesecretaris voor Reusel-De Mierden

Pastoor Schilder kan met dirigeer­stok overweg en wint Gouden Baton bij Maestro concert in Hapert

HAPERT - Muziekvereniging Kunst Adelt koos zaterdagavond voor een Hapertse versie van het tv-programma Maestro. Het werd een groot succes. ,,We kwamen op Maestro uit, omdat we zoeken naar manieren om heel Hapert bij onze vereniging te betrekken. We zoeken verbinding”, verklaarde medeorganisator Stijn Leijten.

23 mei