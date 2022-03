Nieuwe gevelsteen voor monumentaal pand ‘De Pauw’ in Oirschot

OIRSCHOT - ‘Parmantig, charmant en stijlvol’; dat is de nieuwe gevelsteen op het monumentale pand ‘De Pauw’ in Oirschot, volgens voorzitter van het Oirschots Monumenten Fonds (OMF), Frits Speetjens. Op het huis aan de Koestraat 21, dat vroeger het logement was voor patiënten van dokter Arnoldus Fey, is 10 maart de ‘Pauw’-gevelsteen onthuld.

,,In Oirschot hebben een aantal monumentale panden van oudsher wel een naam, maar die naam is niet meer te zien. Daar heeft het Monumenten Fonds zich op gestort. Die oude panden zijn namelijk zo mooi, dat het zonde is als de naam niet zichtbaar is. Daarom hebben we voor De Pauw deze gevelsteen laten maken, zo ziet iedereen wat de oorspronkelijke naam was van het pand”, vertelt Speetjens. ,,Die straatwand waarin het pand staat, is één van de oudste van Oirschot. Het is zo’n mooi gebouw, dat verdient een naam.”

Functie van het pand

Het Oirschots Monumenten Fonds vroeg kunstenares Hester Pilz de geglazuurde keramische plaat te maken. Pilz maakte een aantal jaren geleden ook al de plaat ’t Lammeken’, die op Markt 6 op de gevel is aangebracht. ,,Extra aandacht voor oude panden met een bijzondere betekenis is voor ons belangrijk. Vaak geeft het de functie van het pand weer. De verwijzing naar ‘De Pauw’, is niet duidelijk waar die vandaan komt”, zegt Speetjens. Hij weet wél wat het pand toentertijd betekende voor het dorp.

Wonderdokter Fey

In de 17e eeuw had het pand een pensionfunctie voor mensen die van heinde en ver kwamen om dokter Arnoldus Fey (1633-1679) te bezoeken. ,,Soms konden mensen niet dezelfde dag geholpen worden en dan overnachtten ze in dit pand. Of als ze een operatie hadden gehad, dan bleven ze in De Pauw om te herstellen. Fey was echt een wonderdokter in die tijd”, zegt hij. Fey woonde zelf in het witte pand tegenover ‘De Pauw’: het ‘Hof van Solms’. Die naam verwijst weer naar de contacten die Fey in Den Haag had, zegt Speetjens. ,,Fey behandelde Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia van Solms. Daar heeft hij behoorlijk wat geld voor gekregen. Van dat geld liet hij dit pand bouwen.”

Om de keramische plaat te bekostigen, vroeg het OMF bij de gemeente Oirschot subsidie aan en de eigenaar van het pand (nu een particulier woonhuis) leverde een bijdrage. ,,Het behoud van monumenten is belangrijk. We willen graag dat de geschiedenis van Oirschot goed zichtbaar is. Dat doen we onder meer zulke gevelplaten. Er staan nog een stuk of vier monumenten op de planning om de naam terug te geven”, vertelt Speetjens. ,,Daarna gaan we verder met een boekje over de ruim 40 panden met een naam in het dorp. En we willen QR-codes bij de monumentale panden, plaatsen. Dat is nog gemis. Oirschot heeft per slot van rekening per inwoner twee keer zoveel monumenten als Amsterdam. Dat moeten we laten zien.”