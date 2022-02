Nieuwe kansen voor een CPO in Bladel: Egyptische Poort krijgt er mogelijk ook een

BLADEL - Bladel heeft besloten dat de nieuwe woningen in Egyptische Poort ook via een CPO tot stand gebracht kunnen worden. Aanvankelijk was dat niet de bedoeling, omdat het college het plan te groot achtte voor een collectief particulier opdrachtgeverschap.

Dat werd maandagavond duidelijk tijdens de omgevingsdialoog die Bladel hield over het nieuwe project. In een CPO hebben deelnemers zelf veel te zeggen over de te bouwen woningen. ,,Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de gemeente", legde mede-projectleider Claudia Rieswijk uit. ,,Dat kan dus een projectontwikkelaar zijn of een CPO. Op die manier willen we een CPO toch een kans geven.”

Steeds meer mensen kopen een camper

Tijdens de omgevingsdialoog gaven wethouder Davy Jansen en andere betrokkenen een toelichting op de plannen. Ook konden vragen gesteld worden. Zo wilde iemand weten waarom er een camperterrein in het project wordt meegenomen. ,,Steeds meer mensen kopen een camper", antwoordde Rieswijk. ,,Vijf jaar geleden is daar al eens om gevraagd. Voor het project Egyptische Poort is een camperterrein een mooie aanvulling. De locatie is prachtig.”

Quote Zoals de Smagten­bogt er nu bij ligt, is het niet toekomstbe­sten­dig” Miriam van Moll, Procesbegeleider

Er ligt nu een plan op hoofdlijnen voor het gebied. Procesbegeleider Miriam van Moll gaf aan dat het sportpark Smagtenbogt uit de jaren zestig stamt, met alle nadelen van dien. ,,Zoals het er nu bij ligt, is het niet toekomstbestendig", gaf ze aan. ,,We hebben trends en ontwikkelingen in de plannen meegenomen. Verenigingen hebben te maken met minder vrijwilligers. Er wordt gevraagd om andere sportactiviteiten en faciliteiten.”

Bladel heeft hiervoor overlegd met de gebruikers van het sportpark, maar dan vooral met de besturen. ,,Het aanpakken van de Bossingel is daarin van belang, evenals een veilige tunnel voor het langzaam verkeer en goed verlichte wegen", zegt wethouder Davy Jansen. De verenigingen nemen de plannen nog op met hun achterban of zijn daar al mee bezig.

Wie gaat dat allemaal gaat betalen

Talloze vragen kwamen binnen ‘wie dat allemaal gaat betalen'. ,,Het is een plan waar veel draagvlak voor is", zei wethouder Jansen. ,,Het is aan de raad om daar iets van te vinden. We streven ernaar dat we onder de streep op nul uitkomen, maar duidelijk is wel dat de gemeente een deel zal bijpassen.”

De waterplas wordt ongeveer 1,5 hectare groot. Die plek is wel na het schuiven met velden en het bouwen va de woningen. Voor de gemeente is het duidelijk dat er zeker niet minder parkeerplaatsen in het gebied komen. Bij het nieuwe zwembad komt ook horeca, verzorgd door de Tipmast. Wie wil, kan nog tot eind deze maand reageren op de conceptplannen. Ook is de dialoogsessie Egyptische Poort nog te bekijken op het Youtube-kanaal van de gemeente Bladel.