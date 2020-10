Nieuwe klus voor Bladels oud hout

Hij werkt voor bouwbedrijf BMV dat de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Hapert realiseert. De oude sporthal van Bladel gaat binnenkort tegen de vlakte. Daar komt veel sloopmateriaal vanaf. ,,Bij de een gaat oud hout weg, bij de ander kunnen we het goed gebruiken. Dat leek ons een mooie tweede bestemming voor een stel oude planken", aldus Waterschoot.

Pastoorswoning

Het Veldhovense bedrijf heeft van Bladel de opdracht gekregen voor het Hapertse project. BMV heeft voor de zomervakantie in Hapert de oude Marnixschool en de pastoorswoning laten slopen om plaats te maken voor de nieuwbouw.

Slopersbedrijf Van der Zanden breekt de oude sporthal in Bladel af. Waterschoot: ,,Wij zijn gebeld door de sloper met de vraag of we gebruikt materiaal wilden gebruiken voor Hapert. Dat wilden we graag. Wij hebben contact opgenomen met de Maackers en ze gezegd dat we dit graag bij hun wilden onderbrengen.”

De Maackers

BMV werkt via Kempenplus al langer samen met de Maackers. Dat is een Bladels timmerbedrijf, opgericht door Sill Paridaans en Twan Krekels. De Maackers helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. ,,De mensen van De Maackers hebben de planken al gedemonteerd", legt Waterschoot uit. ,,Het hout ligt bij Pius X. Daar worden de planken spijkervrij gemaakt.”

Waterschoot is met Sjef van Esch en Rik Sparidaens bezig met de werkvoorbereiding voor de mfa. Zij doen dat in de bouwkeet op het terrein aan de Oude Provincialeweg in Hapert. ,,We zitten in de ontwerpfase en gaan richting het uitvoerend traject. In de tweede week van december beginnen we met werkzaamheden op het terrein.”

Dakpannen

Het eerste werk bestaat uit boren omdat er palen in de kerk moeten komen te staan. In die ruimte komt namelijk een verdiepingsvloer die rust op de palen. Op de zoldervloer daarboven komen de oude ‘sporthalplanken’ te liggen.

Er is nog een andere vorm van recyclage. Aan de achterzijde van de kerk moet er meer gedemonteerd worden en dat levert materiaal op. ,,De dakpannen gaan we gebruiken voor de aanbouw bij de pastorie. Het is natuurlijk mooi als we materialen kunnen gebruiken die eerder ook al ergens bij de kerk in gebruik zijn geweest. Dan krijg je dezelfde stijl.”