Nieuwe leerlingprognose voor scholen in Eersel

In die vragen gaf ESA aan dat (onder andere) de Jacobusschool in Eersel en de Meester Gijbelsschool in Knegsel te krap in hun jasje zouden zitten. Het college gaat nu aan de slag met een actuele leerlingprognose. Daarbij zal geen rekening worden gehouden met verschillende onderwijsconcepten (zoals dalton-, montessori- of jenaplanonderwijs), laat Eersel weten.