Nieuwe lunchroom Anders van Smaak in Bergeijk laat jongeren met beperking meedoen in maatschappij

BERGEIJK - Het terras en de lunchroom van de op deze Koningsdag geopende Lunchroom Anders van Smaak op ’t Hof in Bergeijk zitten overvol. Ook de winkel ernaast met allerlei artikelen die ook in de lunchroom kunnen worden genuttigd draait volop. Initiatiefneemster en uitbaatster Chaya Cox is maar wat blij met deze mooie start.

,,We zijn vandaag van start gegaan na de officiële opening gisteren door de burgemeester en openstelling voor genodigden. We werken hier met twaalf personeelsleden, maar daarnaast met tien jongeren uit de dagbesteding. Allemaal Smaakmakers. De jongeren van de dagbesteding werken of in de bakkerij in Valkenswaard of in de bediening hier. Het is afhankelijk van wat iemand wil,” vertelt ze, terwijl overal de medewerkers bestellingen plaatsen bij de bar.

,,We werken met doelen, waarbij iedereen zijn eigen portfolio heeft. Wellicht start iemand in de afwas om daarna door te gaan in de bediening. We werken daarnaast met vakkrachten en pedagogisch medewerkers met een zorgachtergrond. We willen het circulair maken; de ene keer in de bakkerij, dan achter de bar of in de bediening. Ons doel is om mensen aan het werk te krijgen.”

Nuttig

,,Ikzelf kom uit de zorg en heb een zoon met een beperking. Zorg voor mijn zoon was destijds - tien jaar geleden - nergens te vinden, vandaar dat ik in de Bucht ben gestart met woonzorgcomplex Rensis. Dat was voor jongeren tot 18 jaar, maar wat doe je daarna als ze gaan uitstromen? Door ze hierin te laten participeren voelen ze zich nuttig in de gewone maatschappij. Daar worden ze heel blij van. Ze hebben we ook Peter in dienst die achter de koffieautomaat staat. Hij is 45 jaar, maar liep vast in het normale. Nu is hij hier gelukkig aan het werk.”

Daarnaast werkt Anders van Smaak ook met de Cafeïnedealers (GGZE) die allerlei koffie verpakken. Ook anderen zoals het sociaal bouwbedrijf De Maackers uit Bladel die de plankjes maken, waarop de koffie wordt geserveerd en waarop het peper en zoutstelletje met de menukaart staat uitgestald. ,,Je voorziet elkaar op deze manier van werk”, verduidelijkt Cox.

Eigenaar van de nieuwe lunchroom Fred Das is content met deze locatie midden in het centrum in de binnenbocht op Hof 13 en vlak bij het marktplein. ,,We zijn blij dat deze locatie waar vroeger een Chinees restaurant was gevestigd, beschikbaar kwam. Het pand hiernaast waarin de winkel is gevestigd, hebben we gehuurd.”

De lunchroom en de winkel zijn van dinsdag tot en met zaterdag tussen 9.30 uur en 17.00 uur geopend. Info: andersvansmaak.nl