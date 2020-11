Nieuwe manager Visit Oirschot: ‘De combinatie maakt Oirschot zo sterk’

Het is een ietwat vreemde start. Nu de horeca gesloten is en evenementen geen doorgang kunnen vinden is het erg rustig in Oirschot, terwijl Anne Marie Rossou straks juist het tegenovergestelde moet bewerkstelligen. ,,Niet leuk natuurlijk, maar het geeft me wel de gelegenheid om me goed in te werken”, glimlacht de nieuwe manager van Visit Oirschot in het Oude Raadhuis, dat vanwege de corona eveneens tijdelijk gesloten is.

Rossou (45) is begin deze maand aan de slag gegaan in haar nieuwe functie, die vorig jaar vrij was gekomen door het turbulente vertrek van Karien Hoeks en Roel van de Ven. Het bestuur van de stichting Visit Oirschot, sinds september onder leiding van de nieuwe voorzitter en voormalig wethouder Caspar van Hoek, haalde iemand binnen met een verleden dat vooral in de hotelbranche ligt.

Meer dan tien jaar was ze hotelmanager van Du Bonheur

Twaalf jaar was Rossou werkzaam voor de Bonheur Horeca Groep in Tilburg. Begonnen als marketingmanager werd Rossou hotelmanager van Auberge Du Bonheur aan de Bredaseweg in Tilburg, een functie die ze ruim tien jaar bekleedde. Vervolgens werd ze compagnon bij de Reuselhoeve in Moergestel, waar ze vooral verantwoordelijk was voor het opwaarderen van het horecadeel.

Volledig scherm De voorgevel van het Oude Raadhuis. © Kees Martens

Zoekende naar een nieuwe baan stuitte ze op de vacature bij Visit Oirschot, de organisatie die enkele jaren geleden ontstond uit een fusie tussen VVV en Centrummanagement. De job trok direct haar aandacht. ,,In deze baan komen heel veel dingen samen voor me.”

Eerste weken zijn ook ontdekkingstocht

Rossou is geboren en opgegroeid in Oijen, dorp aan de Maas. Sinds veertien jaar woont ze met man en drie kinderen in Berkel-Enschot. Oirschot kende ze, maar tot voor kort nog niet heel goed. ,,Vanuit mijn werk in Moergestel hoorde ik er natuurlijk regelmatig over, denk bijvoorbeeld aan Halloween, dat in de hele regio tot de verbeelding spreekt. En ik heb eens een rondleiding gehad bij brouwerij VandeOirsprong, voorheen De Kroon.”

Quote In alles is samenwer­king is het sleutel­woord Anne Marie Rossou, Manager Visit Oirschot

De beginweken zijn voor Rossou dan ook een ontdekkingstocht. Regelmatig gaat ze eropuit. ,,Het is de combinatie die Oirschot zo sterk maakt. Het sfeervolle centrum met de basiliek, het erfgoed, horeca, musea en winkelaanbod, het groene buitengebied voor de wandelaars en fietsers, de connectie naar de stad Eindhoven.”

Aan Rossou de taak om met al die highlights een aantrekkelijk merk neer te zetten. ,,Verbindingen leggen, elkaar versterken, dat wordt heel belangrijk. In alles is samenwerking het sleutelwoord.”