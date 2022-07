Nieuwe natuur bij landgoed De Utrecht ‘ingelijst’

Metamorfo­se van de Klotputten in Eindhoven: landbouw­grond weg, natuur terug

EINDHOVEN - In het zuidwesten van Eindhoven, tussen de Dommel en de A2, heeft Eindhoven er nieuwe natuur bij gekregen. In delen van de Klotputten zijn landbouwgronden afgegraven, zodat het gebied zich kan ontwikkelen tot het natuurlijk beekdallandschap dat het ooit was.

