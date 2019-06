Nieuwe opzet voor Triathlon Het Groene Woud

Eindexamen­kan­di­da­ten uit Eersel en Eindhoven noodgedwon­gen opnieuw aan de bak

9:11 EERSEL/EINDHOVEN - Op drie scholen in Nederland moeten leerlingen maandag deels opnieuw eindexamen doen omdat er eerder iets misging. Vwo-leerlingen van het Rythovius College in Eersel zijn de pineut, in hun geval doordat een postzak met daarin een aantal van de gemaakte examens werd gestolen.