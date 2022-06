Nieuwe overnamekandidaat Theater De Enck meldt zich bij Oirschot

Nieuwe stek voor muziekwed­strijd De Adriaan: ‘Korps laat solist voortaan stralen in de Kattendans’

RIETHOVEN - Het tweejaarlijks muziekfestival De Adriaan slaat een nieuwe weg in. De vertrouwde locatie De Kemihal in Riethoven is vaarwel gezegd en in plaats van april gaan de muzikanten op 29 en 30 oktober de Kattendans in Bergeijk vullen met muziek.

