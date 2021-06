Nieuwe pastor in Eersel is geen ‘sacramenten-boer’; Stefan Schevers wil in lastige tijd samen met de mensen de parochie dragen

GEMERT/EERSEL - Met een trompetsolo vanuit de kerststal voor de kerk in Gemert of met een entree per paard tijdens Werelddierendag verraste pastor Stefan Schevers kerkbezoekers in Gemert-Bakel. Die gemeente heeft hij inmiddels achter zich gelaten om aan de slag te gaan als pastor in de parochie Sint Willibrordus in Eersel.

Stefan Schevers volgt in Eersel diaken Gust Jansen, die met pensioen gaat, op en gaat samenwerken met pastoor Camiel van Lamoen. Ruim drie jaar was Schevers in Gemert-Bakel werkzaam voor de parochie Heilige Willibrordus. In die tijd liet hij een goede indruk achter.

Verwerkingsproces

Hij geeft aan het vertrek uit Gemert-Bakel moeilijk te vinden. ,,Het is net als in het leger. Ik word uitgezonden naar een een nieuwe plek. Dat is geen persoonlijke keuze. Het is moeilijk om mensen achter te laten waar je een band mee hebt omgebouwd. Je raakt thuis op een bepaalde plek. Ik vergelijk het met een verwerkingsproces waar ik doorheen moet. Aan de andere kant kijk ik er naar uit om nieuwe mensen te ontmoeten en te leren kennen.”

De Eerselse parochie heeft er per 1 juni naast pastoor Van Lamoen een tweede priester bij. Schevers kijkt uit naar de samenwerking met Van Lamoen, die in het verleden ook in Gemert werkzaam was. Over hoe het duo de taken gaat verdelen moet nog worden gesproken. ,,Ik richt me graag op jonge mensen. Dus ik kan me voorstellen dat het begeleiden van gezinnen en de communie en het vormsel bij mij komt te liggen.”

Uitdagingen

Er staat Schevers en de parochie een aantal uitdagingen te wachten. De kerken in Duizel, Knegsel en Steensel worden uit de eredienst onttrokken en ook loopt het kerkbezoek terug. ,,We staan er niet florissant voor, maar de kerk is meer dan de kerkgang. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe vorm om een gemeenschap te vormen. Wat is kerk zijn zonder gebouw? We moeten zoeken naar wat mensen raakt en hoe we ze bij de gemeenschap kunnen betrekken. Het is zoeken naar een gat in de markt.”

Quote Ik ga niet meteen allerlei dingen veranderen. Eerst wil ik mensen leren kennen Stefan Schevers

De 45-jarige Schevers hoopt mensen aan de parochie te kunnen verbinden. In Gemert begon hij met een inspiratiecafé waarbij kerkgangers in gesprek raakten met stamgasten van een café over bijvoorbeeld levensgeluk. Op welke manier die verbinding invulling gaat krijgen in Eersel weet de pastor nog niet. ,,Ik ga niet meteen allerlei dingen veranderen. Eerst wil ik mensen leren kennen. Wie zijn zij? Waar hebben ze behoefte aan? Waar zijn ze goed in? Wat zijn de lokale mogelijkheden?”

Samenwerking

Die informatie wil Schevers gebruiken om de onderlinge band handen en voeten te geven. ,,Ik ben geen sacramenten-boer van u vraagt, wij draaien. De mensen moeten het zelf doen en willen, zonder samenwerking gaat er niets gebeuren. Ik wil daarbij helpen door op zoek te gaan naar gemeenschappelijke waarden. Samen moeten we de parochie dragen.”