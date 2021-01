Nieuwe pater in Westerhoven: ,,Ik wil de jonge gezinnen wakker maken”

WESTERHOVEN - Via huisbezoeken en een ruim netwerk van werkgroepen wil pater Jozef Aruldoss (41) de mensen rondom de zes kerken van de parochie Bernardus van Clairvaux terug in de kerk krijgen. Pater Jozef woont sinds kort in de Westerhovense pastorie naast de Sint-Servatiuskerk.

,,Ik ben de jongste van de familie. Ik heb twee broers en één zus. Wij woonden in de Indiase stad Chennay in de staat Tamil Nadu. Als pater ben ik lid van de congregatie Verkondiger van de blijde boodschap die ruim 45 jaar geleden in India werd gesticht.”

Uitgewaaierd

Deze congregatie telt vijfhonderd priesters die over de hele wereld zijn uitgewaaierd. Vanaf 1 januari is hij officieel kapelaan van de Bergeijkse parochie. Hij benadrukt dat hij niet alleen voor het dorp Westerhoven de priester is maar voor de gehele parochie die zich uitstrekt over het grondgebied van de gemeente Bergeijk en zes kerken telt. Sinds hij op 5 januari in de Westerhovense pastorie is gaan wonen als opvolger van kapelaan Pushparaj die naar Den Dungen is verhuisd, is hij ondanks de lockdown aan het netwerken via de parochiële werkgroepen in de dorpen. ,,Ik ben op 5 januari 2011 naar Nederland gekomen en heb in Geldrop mijn stageperiode gedaan. Daar heb ik ook mijn inburgeringscursus gedaan, Nederlandse les gevolgd en mijn rijbewijs gehaald. Zonder rijbewijs ben je hier nergens‘’, zo benadrukt hij.

Quote Een jaar na de doop stuur ik de mensen een brief waarin ik ze vraag of ik op bezoek mag komen Jozef Aruldoss

Na stageperiodes bij twee Geldropse pastoors kwam hij in 2014 naar Maarheeze en Soerendonk. ,,Daar was net een fusie tussen zes parochies voltooid. Via de werkgroepen in de parochie maakte ik als eerste kennis met de mensen. Daarna heb ik daar door huisbezoeken aan de gezinnen van dopelingen, communicantjes en vormelingen contacten gelegd met de mensen. Dat ging erg goed. Een jaar na de doop stuur ik de mensen een brief waarin ik ze vraag of ik op bezoek mag komen. Daarmee hoop ik dat ze ook met hun kinderen weer naar de kerk komen. Ik wil de jonge gezinnen wakker maken.”

Vanaf 2017 woonde hij in Oerle en deed daar hetzelfde in de parochie Christus Koning. Over de perikelen binnen de Veldhovense parochiegemeenschap, waar eind vorig jaar de koster werd weggestuurd, wil hij zich niet uitlaten.

Begin deze maand zat zijn tienjarig contract erop. Hij kreeg echter van zijn Indiase congregatie toestemming om nog eens tien jaar in Nederland als priester werkzaam te zijn.