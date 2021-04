Nieuwe plek voor Eerselse verloskundigen; ‘Lijntjes zijn kort, we weten altijd wat er speelt’

Het pand heeft twee spreekkamers, een echoscopiekamer en een wachtkamer. En er is nog een zonnige ruimte aan de voorkant van het pand. Daar, of in de ruime, gezellige keuken kunnen groepsbijeenkomsten voor ‘Centering Pregnancy’ of bijvoorbeeld bijeenkomsten met een lactatiedeskundige worden gehouden.

Opgetogen

De drie verloskundigen van Verloskundigenpraktijk In de Kempen: Karlijn Daemen (33), Lonneke Donkers (49) en Ank Rooijackers-van der Heijden (41) zijn opgetogen. Donkers: ,,Met zijn allen inclusief de partners hebben we geklust, gepoetst en ingericht. De oude vloerbedekking is verwijderd, overal is water aangelegd en we hebben alles fris laten schilderen.’’

Team in balans

Donkers zit al 23 jaar in het vak, Rooijackers 19 jaar en Daemen 12 jaar. Door de kleinschaligheid is het contact persoonlijk en laagdrempelig. ,,We weten een beetje van elkaar wat we doen privé, en bellen elkaar heel veel op een dag. De lijntjes zijn kort. We weten altijd wat er speelt. Weet je wat het leuke is? Wij schelen allemaal in leeftijd acht jaar, dus we zitten allemaal in een verschillende levensfase. Dat maakt dat het team in balans is’’, aldus Donkers.