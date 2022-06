Nieuwe stek voor muziekwedstrijd De Adriaan: ‘Korps laat solist voortaan stralen in de Kattendans’

RIETHOVEN - Het tweejaarlijks muziekfestival De Adriaan slaat een nieuwe weg in. De vertrouwde locatie De Kemihal in Riethoven is vaarwel gezegd en in plaats van april gaan de muzikanten op 29 en 30 oktober de Kattendans in Bergeijk vullen met muziek.

Tim Huijbregts uit Hapert en Loek Smits uit Aalst waren in 2019 de laatsten die er met de felbegeerde Adriaan vandoor gingen. De Kempische muziekwedstrijd in Riethoven ging afgelopen jaar niet door vanwege corona. De vijftiende editie vindt voor het eerst plaats in de vernieuwde Kattendans in Bergeijk. En ook de vier daaropvolgende festivals zullen daar plaatshebben. De oude locatie - de Kemihal- is een bedrijfsruimte die speciaal voor het muziekevenement leeggehaald moest worden. Gezien de gemiddelde leeftijd in de organisatie was het praktischer om te verhuizen.

Muziekfestival De Adriaan werd in 1992 via een stichting opgericht ter ere van wijlen Adriaan Sweegers. De Riethovenaar was een groot liefhebber van muziek en vooral van het Riethovens Harmonie Corps (RHC). Zijn zoon Henk en diens zoon Roel zetten dit voort. ,,De jonge solisten die zich in 2019 al hadden ingeschreven mogen alsnog meedoen dit keer”, zo weet Henk Sweegers. ,,Ook al overschrijden ze daarmee de maximale leeftijd van 23 jaar.”

Doel van Adriaan Sweegers en nu van de Stichting De Adriaan is om jongeren nog beter te maken in de muziek waarvan het gehele muziekkorps profiteert. ,,De jonge solist zorgt er voor dat ook de orkestleden die hem of haar begeleiden extra gestimuleerd worden om nog beter hun best te doen. Daarmee is een tweeledig doel bereikt; een goede solist en een korps dat nog beter presteert. Ze zitten op het puntje van hun stoel om de solist te laten stralen”, zegt Henk uit ervaring. ,,De meeste jonge solisten kennen elkaar van het Zomerorkest Nederland (ZON),” weet Roel Sweegers.

Marjolein de Roos maakt furore in Tsjechië

Eerdere deelnemende solisten en winnaars zijn nu dirigent, zoals Frank Brouwers die destijds voor zowel het RHC als later namens de koninklijke harmonie Echo der Kempen deelnam en won. Ook de winnares van 1999 klarinettist Marjolein de Roos maakt in Tsjechië nu furore en is daar uitgegroeid tot een muziekautoriteit.

Een leuke anekdote is die van de winnaar van 2005: Ton Verblackt van het RHC ,,Hij had van tevoren gezegd dat als hij zou winnen zijn haar mocht worden afgeschoren. En wij als bestuur”, weet Henk Sweegers, ,,zeiden dat we dan ook onze snor zouden laten afscheren. En dat geschiedde toen”, zegt hij met een lach. ,,Ton ging met een kale kop naar huis.”

Nog plaatsen vrij

Voor de vijftiende editie op zondag 30 oktober hebben zich fanfare Sint Cecilia uit Vessem, fanfare Heide Echo uit Knegsel, harmonie Antonius uit Budel, koninklijke harmonie Echo der Kempen uit Bergeijk en natuurlijk het RHC uit Riethoven ingeschreven. Henk Sweegers haast zich te zeggen dat er eventueel nog enkele plaatsen vrij zijn voor deelnemende orkesten en hun solist. De winnaar ontvangt het bronzen beeldje De Adriaan dat is ontworpen door kunstenaar Will Slegers-van der Putt uit de Weebosch.

De muziekwedstrijd De Adriaan in de Kattendans Bergeijk wordt op zaterdag 29 oktober voorafgegaan door het Slagwerkfestival. Bovendien wordt het de komende vijf keer in de Kattendans voortaan op de even jaren gehouden en niet meer in april zoals gebruikelijk was, maar in het laatste weekend van oktober. De toegang op zondag 30 oktober vanaf 13.00 uur is gratis.