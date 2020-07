Nieuwe welzijnsclub in ZO-Brabant wil ‘meer voelsprieten’

VELDHOVEN - In december waren ze het alleen nog maar van plan, maar intussen is het ook een feit. Welzijnswerk De Kempen en collega Cordaad zijn gefuseerd tot één organisatie. Daarmee ontstaat één welzijnsclub voor negen gemeenten in Zuidoost-Brabant.

De ondernemingsraden van Welzijnswerk De Kempen en collega Cordaad gingen onlangs akkoord, evenals de twee raden van toezicht. Vorige week passeerde de akte bij de notaris. De medewerkers maakten woensdag met elkaar kennis. Dat gebeurde op landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon.

De twee organisaties behouden hun naam. Beiden tellen honderden vrijwilligers. ,,Die hebben ons gevraagd onze eigen naam aan te houden. Onder die twee namen zijn we nu eenmaal bekend in onze werkgebieden”, legt interim directeur Ton Wouters uit. Welzijnswerk is vooral actief in de Kempen. Cordaad zit met name in Veldhoven, Waalre, Valkenwaard, Heeze-Leende en Cranendonck.

Huisbezoek

Wouters is speciaal aangenomen om de fusie in goede banen te leiden. Zijn karwei zit er nagenoeg op. Cordaad-directeur Robert Tops is sinds gisteren directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie. Welzijn/Cordaad heeft zich voorgenomen nog meer in te zetten op de kernen in het gebied, met name de kleine. ,,Nu komen we nog vaak op huisbezoek, maar we willen vooral ook aanwezig zijn, zodat we signalen goed oppikken", zegt Tops. ,,Eigenlijk willen we nog meer voelsprieten.”

Hij geeft een voorbeeld. ,,Het gebeurt dat een huisarts ons belt om te wijzen op iemand die hij al tien keer op bezoek heeft gehad en die erg eenzaam is. Dat is heel attent, maar als we in een netwerk zitten, horen we zoiets beter. We zoeken nadrukkelijker een verbindende rol.”

Negen gemeenten

De twee hebben straks met negen gemeenten te maken. Die hebben hun eigen structuren opgezet. Wat de ene gemeente aan dienstverlening doet, doet de ander weer niet of (veel of een beetje) anders dan de buurman. Welzijn de Kempen en Cordaad doen ongeveer hetzelfde, maar verschillen zijn er ook. De eerste richt zich van oudsher meer op ouderen, Cordaad heeft daarentegen meer expertise in jeugdhulp en vluchtelingenwerk. De uitdaging is ook dat ze veel van elkaar kunnen leren.

Signaleren

Marian Gruiters is voor Cordaad sociaal werker in Veldhoven. Ze werkt met kwetsbare vrouwen en statushouders in de wijk Zonderwijk. ,,Ik wissel veel uit met mijn nieuwe collega's. Zo signaleren we wat er speelt en verwijzen ook naar elkaar door. Op zo'n manier ben je een beetje een soort wijkmakelaar. We noemen het wel eens sociaal ondernemen. En soms is het ook gewoon goed zoals het is.”

John Vlassak werkt voor Welzijnswerk in Eersel. ,,Uit onze kennismaking met collega's merk je hoe ieder op zijn eigen wijze werkt, maar daar valt van te leren. Ik zie er kansen in.”

Denice van Amstel is namens Cordaad actief in de sport- en cultuursector in Veldhoven. ,,Door de fusie verwacht ik dat we het beste van twee werelden kunnen combineren. Dat is goed.”