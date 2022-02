Nieuwe woonwijk met 75 woningen aan de noordwestkant van Bladel

Tweeling (17) uit Reusel met moeder op kieslijst PvdA; ‘Ik heb ze gewaar­schuwd dat het bakken met tijd kost’

REUSEL-DE MIERDEN - Als ze naar een online raadsvergadering luisterde, ergerde de 17-jarige Nina Bijl zich best vaak. ,,Het gaat over onze toekomst. Maar je kan niks doen, want je zit er niet in.” Daarom dingt ze nu met tweelingzus Anna mee naar een plekje in de raad van Reusel.

