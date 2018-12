Nieuwjaarsreceptie van Oirschot in een ander jasje

Het college hoopt dat de receptie een laagdrempeliger en toegankelijker karakter krijgt dan voorheen in De Enck en dat ook Oirschottenaren komen die niet per se gelieerd zijn aan een bedrijf, organisatie of vereniging. Met de nieuwe opzet sluit Oirschot een beetje aan bij de manier waarop Son en Breugel recipieert. In de voormalige woonplaats van burgemeester Judith Keijzers wordt elk jaar na de jaarwisseling een drukbezochte oliebollenparty gehouden bij de schaatsbaan in het centrum.