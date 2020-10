Nieuwsjager Jan Keunen leefde voor het nieuws

Een dag zonder nieuws was voor Jan Keunen ondenkbaar. Hij was nog HBS-student toen hij in 1953 al zijn eerste nieuwsstukjes voor de Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin leverde. Die krant ging in 1959 verder als het Brabants Dagblad. ,,Je werd gewoon in het diepe gegooid, een journalistieke opleiding was er nog niet”, zo vertelde de Oirschottenaar ooit.