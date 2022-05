Niks einde oefening voor Con Amore, het Eerselse koor heeft er weer zin in

EERSEL - Voor de tweede keer in korte tijd was het kantje boord voor Con Amore in Eersel. Maar het koor is gered: veel leden steken een handje uit de mouwen.

Gespannen ging penningmeester Jacqueline Schippers (53) naar de algemene ledenvergadering van Con Amore (et Anima). Drie bestuursleden stopten ermee, twee waren herkiesbaar. Op vragen om het bestuur aan te vullen kwam nul reactie. Als er tijdens de vergadering geen schot in de zaak kwam, dan was het einde oefening.

Tijdelijk crisisbestuur

Drie jaar terug was het ook al een keer kantje boord. Er was geen penningmeester, en de voorzitter en dirigent stopten. Toen werd er een tijdelijk crisisbestuur gevormd. Twee van die bestuursleden gaven aan dat ze na 2021 alleen nog maar wilden zingen.

Quote We gunden corona niet dat hij onze dirigent afpakte Hetty van de Sande, Con Amore

En toen kwam corona. Er kon nauwelijks meer gezongen worden. Een aantal leden stopte. Hetty van de Sande (62), secretaris: ,,We besloten de contributie te halveren, en de dirigent, die we absoluut niet kwijt wilden, door te betalen. We gunden corona niet dat hij onze dirigent afpakte.’’

Ze besloten, toen het weer een beetje kon, bij hem thuis met kleine clubjes te gaan repeteren. Dat bood nieuwe mogelijkheden. Ook de dirigent kon de stemmen beter leren kennen en op elkaar afstemmen. Het werd persoonlijker en socialer.

Negentigjarig jubileum

Voorzitter Peter van de Sande (62), niet meer meezingend echtgenoot van Hetty, zag de ledenvergadering minder somber in. ,,Als zittend bestuur gingen we met het koor in gesprek: Hoe ervaren jullie het als iedereen af en toe een steentje bijdraagt?’’ Naast de bestuurstaken zijn er namelijk verschillende kleinere taken zoals een activiteit organiseren en in 2024 het negentigjarig jubileum vormgeven. ,,Het bestuur kan dat niet alleen doen.’’

Tegen alle verwachting werden al snel de taken bemenst. Dat was voor de niet-verkiesbare bestuursleden, onder wie de voorzitter, Ine Kox (61) en Trudy Vermeulen (67), de reden om er toch weer drie jaar aan vast te plakken. Van de Sande: ,,Van de 51 overgebleven koorleden is nu een derde op een of andere manier betrokken in het bestuur of een commissie.’’

Quote Het is nu een stuk minder formeel, toeganke­lij­ker Rian Jennissen, Con Amore

Rian Jennissen (63), nieuw bestuurslid: ,,Het is nu een stuk minder formeel, toegankelijker. De uitnodigende houding werkte. Drie jaar geleden moest en zou er een bestuur komen, mensen voelden een bepaalde druk. Nu vroeg het bestuur onze inbreng, het is niet meer top-down.’’

Hetty van de Sande: ,,We willen allemaal het koor houden. Juist nu we weer zo blij zijn dat we weer kunnen. Het afgelopen jaar is het, hoe moeilijk het ook was, toch de goede kant op gegaan.’’

Meezingavond op 30 mei

Op 30 mei houden veel koren in het land een meezingavond. Con Amore hoopt dat ook bij hen weer een aantal geïnteresseerden binnenlopen. Er is wel wat behoefte aan mannenstemmen, maar ook vrouwen, muzikaal of iets minder, zijn zeer welkom.