Niks spookdorp meer; Zinderend Oirschot weer opgestart

Bestuurslid Frans Smetsers is maar wat blij dat er weer van alles kan in het dorp. ,,Dat is ook de opzet van Zinderend Oirschot en onze stichting: het dorp laten léven. Je zag wat het voor spookdorp was afgelopen twee jaar, verschrikkelijk.’’

Grote festivals

Organisator Roel van de Ven is blij met de samenwerking met One of the Guys, een evenementenbedrijf dat afgelopen jaren is gegroeid en samenwerkt met grote festivals als Paaspop en Wish Outdoor. ,,Decormaterialen of bands, zij weten de weg naar een mooi festival. Geweldig om de energie van die groep medewerkers te ervaren’’, zegt Van de Ven.

Maar hij is ook blij met zijn collega-ondernemers. ,,We werken al vele jaren samen en weten wat we aan elkaar hebben. We investeren veel uren, nemen risico en proberen iedere keer een mooi programma te bieden. Na twee jaar kunnen we eindelijk weer dansen, zingen en proosten.’’

Grotere beach area

Lieke van den Berg van One of the Guys: ,,Dat wordt dan ook het thema van dit jaar. Op vrijdag gaan we dansen, op zaterdag zingen en zondag proosten. Het wordt een zomers thema, dat zal je ook in de aankleding merken. Er is een beach area met flink wat zand, ook leuk voor de kinderen op zondag. Er zijn optredens gepland van onder andere Lick It, LA$$A en de Queen tributeband The Vipers uit Italië. Zondag zullen diverse bekende Nederlandse artiesten hun opwachting maken.’’

De beach area is twee keer zo groot als voorgaande jaren.

Kaarten zijn verkrijgbaar op zinderendoirschot.nl.