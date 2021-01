Nobis Asten gaat Hotel 46 in Wintelre uitbaten

,,We willen richting de Eindhovense markt schuiven”, laat ondernemer Riton Loverbosch weten waarom Loverbosch Beheer de exploitatie op zich neemt. Het familiebedrijf beschikt naast Nobis Asten over hotels in Helmond en Deurne. Daarnaast is een hotel in Nederweert in aanbouw. ,,In de regio Eindhoven ontbrak nog een locatie. Geografisch gezien is dit een mooie plek in de buurt van Eindhoven Airport. We richten ons op de zakelijke markt.”