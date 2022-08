Nog even dolen door de mais in Reusel

REUSEL - Nog drie weken lang kunnen kinderen, ouders, grootouders en belangstellenden genieten van de speurtocht in het maisdoolhof bij pannenkoekenherberg de Hollandershoeve in Reusel, met als thema Klaas Vaak.

Voor de vierde maal zaaide eigenaar Gertjan Lavrijsen op twee hectare grondgebied, naast de kinderboerderij, de mais kruislinks in.

Het creatieve brein erachter is zus Betty van kinderopvang de Beestenboel. De opbrengst gaat naar de kinderboerderij, beide op het terrein van de Hollandershoeve. Dat de voorafgaande jaren de maisakker iets beter werd bezocht wijdt Lavrijsen aan het zwemweer. ,,We hopen de laatste weken, buiten de toeristen, ook nog iets meer van de plaatselijke bevolking te mogen begroeten.”

Quote Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje eng Manotch Binda (4)

Manotch Binda (4) uit Tilburg houdt stevig oma’s hand vast. ,,Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje eng.” De opdrachten, zoals zandkasteelbouwen en puzzels maken is in zijn maisstraatje. Daarna geniet hij van zijn ijsje, welverdiend met het invullen van de opdrachtenkaart, en een pannenkoek, terwijl oma zich te goed doet aan een hapje en een drankje op het terras van de Hollandershoeve.

Denisa komt met man en zoon Damian (7) uit Brussel. Ze kreeg van een vriendin uit Arendonk deze tip door. Vol verwachting stapt het gezin het doolhof in om er na anderhalf uur, enthousiast uit te stappen. De reis naar de Noorderburen is voor hen absoluut de moeite waard geweest. De opdrachten zijn een makkie, volgens Damian, maar het woord moeilijk.

Ook van over de grens, Antwerpen, legt een familie, drie generaties, het parcours af. Oma is enthousiast en doolt deze zomer al voor de tweede keer met haar kleinkinderen door het maisveld. Daarentegen is opa niet zo goed gemutst. Hij wil zijn naam niet kwijt en heeft niks te melden.

Liz, Mette, Kaat en Lenne, met een gemiddelde leeftijd van acht jaar, uit Bergeijk en Luijksgestel, zijn met hun moeders voor het vierde jaar op een rij van de partij en gaan de uitdaging aan. ,,Ik schrik me rot van de verstopte heksen”, zegt Kaat. Een leuke toepasselijke toevoeging vinden de moeders de Klaas Vaak-muziek, via een QR code op de telefoon. ,,Dit is een fantastische interactieve, laagdrempelige activiteit. Er is hier veel werk van gemaakt. De complimenten aan de organisatie. Volgend jaar zijn wij er zeker weer bij.”

Het maisdoolhof is tot en met 11 september open. De route is te koop in het restaurant van de Hollandershoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reusel. De kosten zijn 4,50 per kind. Voor begeleidende volwassenen is de toegang gratis.