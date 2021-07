Nog geen groen licht voor nieuwe pinlocatie Eersel

EERSEL - Het kan nog wel een tijdje duren voordat mensen in Eersel weer gebruik kunnen maken van een pinautomaat die fulltime beschikbaar is. Afgelopen woensdagavond kregen in het gemeentehuis van Eersel de bezwaarmakers tegen de komst van een nieuwe pinlocatie de kans om hun woord te doen aan een onafhankelijke adviescommissie.

Een gedrocht van een initiatief, zo noemde eigenaar Ard van de Huijgevoort van de Plussupermarkt in Eersel de mogelijke komst van een zogeheten Geldmaat, een samenwerking van Rabobank, ABN Amro en ING. De gele kiosk zou moeten verschijnen op de parkeerplaats aan de voorzijde van de Plus aan de Nieuwstraat 9. Daar kan dan niet alleen worden gepind, maar ook geld worden gestort. De gemeente is van plan om daar een vergunning voor de duur van tien jaar voor te verlenen.

Volgens Van de Huijgevoort is het raadzaam om alternatieve locaties voor de Geldmaat nog eens tegen het licht te houden. De parkeerplaats bij de supermarkt is volgens hem te klein om de veiligheid te kunnen garanderen. Ook zou de pinkiosk volgens Van de Huijgevoort op tien meter afstand te dicht komen te staan bij de personeelsingang van de supermarkt. Daarnaast lopen ondernemers die geld willen storten volgens hem risico’s. Zo zouden de beukenhagen in de directe omgeving van de kiosk zich prima lenen om je achter te verstoppen voor mensen die kwaad in de zin hebben. Volgens de gemeente Eersel valt dat wel mee. „Zo hoog zijn die hagen niet.”

Plofkraak

Eigenaar van het pand van de Jumbo, Johan van den Boomen, wijst erop dat een mogelijke plofkraak aanzienlijke risico’s met zich mee kunnen brengen, voor de aanpalende supermarkt, alsook voor de directe omgeving. Volgens Maarten Peters, manager vastgoed van Geldmaat, valt het wel mee met dat risico. Cijfers wijzen volgens hem uit dat het type geldautomaat dat in de pinbox wordt gebruikt niet in trek is bij criminelen. „Banken hebben zichzelf de afgelopen jaren zwaardere beveiligingscriteria opgelegd.”

De conclusies van de adviescommissie worden over twee tot drie weken voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad kan afwijken van het advies, maar moet dat volgens commissievoorzitter R. Engelen in dat geval wel duidelijk onderbouwen. „Het is een zwaarwegend advies”, licht hij toe. Voor de bezwaarmakers is er daarna nog de mogelijkheid om een eventuele gang naar de rechter te maken. De vergunning van de Rabobank voor de pinautomaat op de oude locatie op de Nieuwstraat liep op 1 juni af. Wie in Eersel wil pinnen kan tijdens openingstijden terecht bij de Bruna en de Plus.