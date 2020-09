Nog geen verbod, wel minder vrachtverkeer op nieuwe Eindhovenseweg in Steensel

Het college kreeg deze week van de Eerselse politiek daarom de opdracht te streven naar ‘minimalisering van het vrachtverkeer’ over deze weg. Dit staat in een motie die door de gemeenteraad werd aangenomen.

Verkeersstromen

Die oproep gaat minder ver dan wat PvdA-GroenLinks aanvankelijk wilde: een verbod op zwaar verkeer zodra de nieuwe Eindhovenseweg gereed zou zijn, naar verwachting in 2023. Dat ging coalitiefracties VVD en Eersel Samen Anders vooralsnog te ver. Zij willen eerst duidelijk krijgen hoe de verkeersstromen door de regio gaan lopen met de nieuwe weg. Een afsluiting van de Eindhovenseweg voor vrachtwagens zou mogelijk ongewenst sluipverkeer in de hand werken in andere dorpen in de omgeving, zo was hun redenering.