Nog meer techniek voor Kempische jeugd: voortaan hele jaar door workshops en leskisten

We fietsen vaak langs bedrijven in de buurt, maar hebben geen idee wat er binnen gebeurt. Aan de andere kant willen kinderen vaak een beroep kiezen dat ze kennen uit hun directe omgeving, terwijl ze niet weten hoeveel andere interessante opties er zijn. In de Kempen zijn veel bedrijven in de maakindustrie die mee willen denken over hoe techniek kan worden gepromoot onder de jeugd. Tenslotte zijn dat hun potentiële werknemers.

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) brengt al tien jaar techniek de scholen in. Eén keer per jaar organiseert het platform het evenement KempenTech. Bedrijven openen die dag hun deuren en laten zien wat ze in huis hebben.

Quote De energie die hierbij vrijkomt is enorm, en dat gaat de jeugd merken Fleur Besters, Kempisch Ondernemers Platform

Een nieuw initiatief is om techniek het hele jaar aan te bieden in de vorm van tech-workshops. Techniekcoaches helpen op verzoek mee tijdens lessen op scholen. Het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten investeren hier samen in, zowel financieel als met kennis en mankracht. ,,De energie die hierbij vrijkomt is enorm, en dat gaan jeugd en jongeren in zowel het basis- als voortgezet onderwijs merken’’, vertelt programmamanager onderwijs Fleur Besters van het KOP.

Ook Rabobank De Kempen

Ook Rabobank De Kempen investeert mee: ,,Voor onze klanten in de maakindustrie is het van groot belang om voldoende technisch geschoold personeel op te leiden, en talent voor de Kempen te behouden. Door bij de jongeren te beginnen stimuleer je hun interesse en passie.’’

Bedrijven als VDL, Bruns, Votech, Imants, Alius en Mupa bedachten samen met docenten praktijkopdrachten voor de leerlingen, passend bij een technisch thema dat aansluit bij het curriculum in het basisonderwijs. Eerst wordt een film bekeken van of een bezoek gebracht aan een bedrijf. Wat maken ze, welke mensen werken er, wat zijn de verschillende functies, hoe is een bepaald familiebedrijf ontstaan, hoe is de sfeer, hoe wordt er samengewerkt?

Uitkijktoren, Lego of barbecue

Daarna gaan de scholieren aan de slag met de leskisten van KempenTech. Ze bedenken een kar met tandwielen en overbrengingen van Lego of maken kennis met programmeren voor Microbit zonnepanelen. Er zijn workshops over elektronica, lassen, frezen, een magneetbaan van Magnis en een veegmachine van Imants. In het voortgezet onderwijs bouwen ze een grote uitkijktoren, maken een barbecue of leren muren in elkaar zetten met houtverbindingen.

Quote Ik weet zeker dat ik kinderen aan het denken zet Jeroen Geerts, Imants

Jeroen Geerts, mede-eigenaar van machinefabriek Imants in Reusel, krijgt jaarlijks veel klassen op bezoek. ,,Ik weet zeker dat ik kinderen aan het denken zet. Dat helpt straks ook bij hun school- of profielkeuze. Bij ons zijn ook jongvolwassenen in dienst die lang worstelden met wat ze wilden worden. En ik weet precies waar een tekort aan is. Natuurlijk probeer ik daar wel een beetje op te sturen.’’

Lenny van de Oetelaar van onderwijsstichting KempenKind noemt de workshops laagdrempelig. ,,Je ziet dat kinderen vaak handelend bezig willen zijn, daarmee leren ze ontzettend veel. We betrekken de leerlingen ook bij de ontwikkeling van de workshops. Praktijkleerlingen van het vmbo-onderwijs maken onderdelen, leerlingen van speciaal voortgezet onderwijs De Groote Aard proberen ze uit en helpen met het beheer van de leskisten. Ze voelen zich ook verantwoordelijk voor de kisten die voor scholen gratis te leen zijn via de Bibliotheek De Kempen.’’

Database

Naast de workshops lanceert het KOP een database waarin bedrijven en onderwijsinstellingen elkaar kunnen opzoeken. Honderd bedrijven, bijna alle basisscholen en vijf middelbare scholen zijn al aangemeld met informatie over het bedrijf, stageplekken, praktijkopdrachten, zomerbaantjes en BBL-banen (beroepsbegeleidende leerweg).