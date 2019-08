Nog steeds zo veel lol bij Jeugdvakantiewerk in Eersel

Dit jaar staan 25 vrijwilligers klaar om 135 kinderen een mooie week te bezorgen. Het is wel eens anders geweest. Marie-José Koevoets: ,,Een jaar is de week niet doorgegaan omdat er te weinig kinderen waren aangemeld. Sommige jaren was het aantal minimaal. Maar er zijn ook jaren geweest dat we nauwelijks leiding hadden. Gelukkig is daar nu geen gebrek aan, dankzij een enthousiaste groep van jongeren. De meesten hebben zelf als kind meegedaan, aangevuld met wat stagiaires en enkele oude rotten zoals Marjon Vennix en ik.”