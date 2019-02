Nominaties sportgala Reusel bekend

Ook in drie andere categorieën worden er die avond prijzen verdeeld in het Sporthuis in Reusel. Voor de titel sportploeg van het jaar zijn korfbalteam Rosolo A1, het eerste elftal van de Lage Mierdse amateurvoetbalclub SDO’39 en Meiden C van volleybalclub VC Pegasus in de race. BMX’er Nick de Waal, kunstschaatster Lenne van Gorp en badmintonster Nina Bijl dingen mee naar de prijs voor talent van het jaar.

Cultuurprijs

Voor de Cultuurprijs van Reusel-De Mierden zijn vier gevarieerde kanshebbers genomineerd. Zanggroep Nova uit Hooge Mierde vierde in november hun tweede lustrum met enkele promconcerten. Carnavalsvereniging 't Brouwersgilde uit Reusel vierde in maart het 22-jarig jubileum. Vier generaties van de familie Van Herpt hielden een expositie onder de naam TELG, in november in De Schakel in Hooge Mierde. En beeldend kunstenaar Lies Stokkermans, geboren in 1929, exposeerde in augustus in Lage Mierde.