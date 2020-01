Noodkreet om anorexiapatiënte Fem (19) uit Middelbeers, die al 2 jaar vastgebonden op bed ligt

Miranda en Ron, de ouders van anorexiapatiënte Fem (19) uit Middelbeers, zijn ten einde raad. Net als haar behandelaars bij de GGzE in Eindhoven, waar de jonge vrouw inmiddels 21 maanden gefixeerd in een bed ligt. Er is van alles geprobeerd om haar leven draaglijk te maken, resultaat is er nauwelijks. Moeder Miranda en stiefvader Ron vrezen voor haar leven, mede doordat ze steeds vaker suïcidaal is. Overplaatsing naar - opnieuw - een andere plek lijkt de enige optie. Maar waar kan ze terecht?