Noodzaak extra kunstgrasveld Beerse Boys opnieuw bekeken

In­fo-bijeen­komst in Oirschot over verbreding A58

12:41 OIRSCHOT - De werkgroep Aquaduct in het Groen en het Pact van Oirschot houden vanavond (maandag 27 mei) een informatiebijeenkomst over de aankomende verbreding van de A58. De avond wordt gehouden in het gemeentehuis, maar is geen politieke bijeenkomst. Doel is om Oirschotse inwoners te informeren over de stand van zaken als het gaat om de burgerinitiatieven.