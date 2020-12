Nooit meer ‘Leo-melk’ op De Klimop

Pater Jozef Aruldoss wordt kapelaan in parochie Bergeijk

8 december WESTERHOVEN /VELDHOVEN - Pater Jozef Aruldoss gaat vanaf het nieuwe jaar aan de slag als kapelaan in de parochie Heilige Bernardus van Clairvaux in Bergeijk. Zijn benoeming gaat in op 1 januari. De van oorsprong Indiase priester zal zijn intrek nemen in de pastorie van de Heilige Servatiuskerk in Westerhoven. Jozef Aruldoss is nu nog werkzaam binnen de Christus Koning-parochie in Veldhoven. Daar neemt hij in het weekend van 2 en 3 januari afscheid. Zondag 3 januari is er na de zondagviering in de Christus Koningkerk in Meerveldhoven een coronaproof afscheidsreceptie georganiseerd voor Aruldoss.