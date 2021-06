Nooit zal duidelijk worden wie de dodelijke schoten op Bladelse hasjdealer Jan afvuurde

Totaalthea­ter biedt optredens in Bladelse tuinen: ‘Hoe tof dat dat weer kan’

25 juni BLADEL - Het was een gokje, maar de respons verraste Sem van den Borne (38) uit Bladel en Marsha Damen (32) uit Eindhoven toch nog. Voor de optredens voor hun Tuintotaaltheater zochten ze ruime tuinen in Bladel. ,,Het is grappig te zien dat dat dus werkt", zegt Van den Borne. ,,Cultuurminnend Bladel is daarvoor te vinden. Hoe leuk is dat wel niet?”