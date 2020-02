Noordelijke randweg Bergeijk 1,33 miljoen duurder

De politieke fracties in Bergeijk maakten in meerderheid geen halszaak van die kostenstijging, bleek dinsdag in de commissie Grondgebiedzaken. Ze namen genoegen met de uitleg van het college daarover, al willen ze er in de gemeenteraad later deze maand nog wel verder over doorpraten.

Kleine ovatonde in plaats van kruispunt

Dat het project zoveel duurder uitvalt, heeft een aantal redenen. Ter hoogte van Stokkelen is uit redenen van verkeersveiligheid gekozen voor een klein ovatonde in plaats van het voorrangskruispunt dat eerst voorzien was. De oversteek van de Hooge Berkt was oorspronkelijk alleen bestemd voor fietsers, maar wordt in overleg met landbouworganisatie ZLTO en agrariërs ook toegankelijk gemaakt voor landbouwverkeer. Vanwege hoge grondwaterstanden moet over een groter deel bij fietstunnels bij Stokkelen een waterdichte constructie gemaakt worden. Om verstoring van Natuurnetwerk Brabant te compenseren is na een zienswijze van de provincie afgesproken dat 2,4 hectare extra natuur wordt ingericht bij de Fortjeswaterloop en Vlieterdijk. Ook is gekozen voor stil asfalt. Met buurtbewoners is afgesproken dat geluidsschermen geplaatst worden bij de Waterlaat nabij het Ronsel. En tenslotte zijn de bouwkosten sinds 2016 gestegen.