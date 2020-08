Novy in Hapert gaat per 1 december op slot: ‘Ik zal de klanten enorm gaan missen’

HAPERT - Speelgoed- en cadeauwinkel Novy in Hapert sluit op 1 december de deuren. Vincent Verdonschot (60), die de winkel in 1982 van zijn vader overnam, zet er een punt achter. ,,Na 38 jaar, zes dagen per week werken, is het goed geweest.”

Hoewel de geboren en getogen Hapertnaar het besluit vorig jaar in december, samen met zijn vrouw Ans (60), weloverwogen nam, is het einde nu bijna in zicht. ,,En dat knaagt toch wel een beetje. Ik heb er gemengde gevoelens bij. Vooral als onze vaste klanten laten weten dat ze er zo van balen dat we dicht gaan. 'Waar moeten we dan heen?', vragen ze ons.”

Hij lacht een keer. Bijna - nu al - met weemoed. Maar het is goed zo. In 1947 startte pa Verdonschot een eigen schilderszaak in de schuur van zijn woning in de Van den Elsenstraat: 't Bazarke. Acht jaar later verhuisden hij en zijn vrouw naar het huidige pand van de Novy aan de Kerkstraat. Ook ma Verdonschot hielp toen mee en verkocht keukenartikelen en servies in de zaak. Weer twaalf jaar later, in 1967, werd het menens: 't Bazarke breidde uit, waar het assortiment eveneens een impuls kreeg. Vanaf dat moment werd er ook speelgoed, bijouterie, wenskaarten en stripboeken verkocht.

‘De tijden zijn veranderd’

Anno 2020 kan de klant voor talloze producten terecht in de winkel aan de Kerkstraat - die sinds een jaar of twintig Novy heet en daarvoor nog Familux. ,,Maar de tijden zijn veranderd. Internet heeft de markt op z'n kop gezet. Online kun je honderden verschillende friteuses kopen, bij ons heb je maximaal vijf verschillende soorten. Ik zie de toekomst voor de detailhandel, met name in dorpen, droevig in.”

Toch is dat niet de reden dat het stel de stekker eruit trekt. Ze draaien nog prima. ,,Maar we dachten er al langer aan om het pand te verkopen en ermee te stoppen. Nu hadden we een koper gevonden. Die bus komt niet altijd langs, dus zijn we ingestapt", weet Verdonschot. Wel baalt hij er, nu het einde met rasse schreden nadert, van. ,,We doen het erg graag. Bovendien hebben we fantastische klanten. Ik zal ze enorm missen. Vooral de gezelligheid, het contact met de mensen. Als de zaak zou blijven bestaan, zou ik er graag nog enkele dagen blijven werken", besluit hij.

Het pand is echter overgenomen en gaan volgens Verdonschot ‘sowieso’ plat. Wanneer is nog onbekend. Waarschijnlijk komen er appartementen voor in de plaats, maar ook dat is nog niet zeker.