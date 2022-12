NVWA valt onaangekondigd binnen bij ‘horrorfokker’ in Eersel

Tweetal dumpte meer dan honderd vuilniszak­ken, onder meer in Goirle en op Landgoed De Utrecht

GOIRLE/HILVARENBEEK/LAGE MIERDE - Een man die eind oktober meer dan honderd afvalzakken dumpten in onder meer Goirle en op Landgoed De Utrecht heeft zich gemeld bij de politie. Een vrouw die met hem samenwoonde is ook verdachte. Hoe hoog de boetes worden die zij krijgen, is nog niet duidelijk.

19 december