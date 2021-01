‘O jee, het is weer zover', dacht een omwonende na het zoveelste ongeluk op beruchte kruising in Hoogeloon

HOOGELOON - Berucht is het kruispunt de Fluiter/de Horstenbleek met Broekenseind/Heuvel in Hoogeloon vanwege het aantal ongelukken op die plek. Afgelopen dinsdag was het weer raak.

Een klap hoorde Frans Tholen dinsdagochtend rond kwart over zeven. Op die regenachtige ochtend dacht hij heel even dat het onweer was, maar een ogenblik later dacht hij al aan de kruising de Fluiter/de Horstenbleek met Broekenseind/Heuvel in Hoogeloon. Daar zijn in het verleden al tientallen ongelukken gebeurd. En ook nu was het raak, zag Tholen toen hij uit zijn raam keek. ,,O jee, het is weer zover.”

Een vrachtwagen en een bestelbus waren met elkaar in botsing gekomen. De gevolgen bleven beperkt tot blikschade. Tholen, die ook in de dorpsraad Hoogeloon zit, vindt dat de gemeente de huidige verkeerssituatie moet aanpassen. ,,Iedere keer schrik je. Wat zou er zijn gebeurd? Wat tref je aan? Zijn er kinderen bij betrokken? Gelukkig zijn de ongelukken tegenwoordig minder ernstig dan vroeger.”

(tekst loopt verder onder de foto)

Volledig scherm Op de kruising van de Broekenseind en de Heuvel in Hoogeloon is dinsdagochtend rond 7.15 uur een vrachtwagen in botsing gekomen met een bestelbus. © fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels

Zesde plaats op de ranglijst meest onveilige kruisingen

De kruising is in de omgeving berucht vanwege tientallen ongelukken in de afgelopen 25 jaar, soms met blikschade, soms met dodelijke afloop zoals in 1997 en 2002. Op de ranglijst met meest onveilige kruisingen in de gemeente Bladel staat de kruising op plek zes. In de periode vanaf 2015 tot en met oktober 2019 vonden er zeven ongevallen met materiële schade en één ongeval met gewonde(n) plaats laat wethouder Wim van der Linden weten. Op plek één staat de kruising Bleijenhoek, Europlaan, Markt.

In de loop der jaren heeft de gemeente verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid van de kruising bij Broekenseind, de Fluiter te vergroten. Zo is onder andere het kruisingsvlak verhoogd, is de maximumsnelheid verlaagd, zijn er attentiemarkeringen aangebracht en zijn knipperlichtborden geplaatst om het verkeer te waarschuwen dat ze een kruising naderen waar ze voorrang moeten verlenen. Omwonenden hebben het idee dat het veiliger is geworden. Toen er afgelopen zomer na een botsing een auto tegen een huis aan de Broekenseind belandde zei een bewoner het volgende: ,,Vroeger was het hier iedere maand wel een keer prijs.”

Niet met gedachten erbij

Toch staat de kruising nog altijd hoog op de lijst met ongevallen in de gemeente Bladel. De situatie moet nog veiliger worden vindt Tholen. ,,Er is van alles gedaan om het veiliger te maken en de ernst van de ongelukken is afgenomen. Al kan er zo weer een ernstig ongeluk plaatsvinden. Het probleem is dat mensen geen kruising verwachten. Ook is niet iedereen met zijn gedachten erbij. Dan kun je nog zoveel signalen geven of strepen op de weg zetten, maar dan zien ze het niet.”

(tekst loopt onder de foto verder)

Volledig scherm In de zomer van 2020 kwam een auto na een botsing tot stilstand tegen een huis aan de kruising bij Broekenseind in Hoogeloon. © Rico Vogels/fotopersburo Bert Jansen

Tholen laat weten dat de dorpsraad Hoogeloon in een rotonde de meest veilige optie ziet. Dat idee kwam in 2004 al ter sprake en in een namens Veilig Verkeer Nederland (VVN) opgesteld verkeersonderzoek in 2016 komt de rotonde naar voren als een mogelijkheid om de verkeersveiligheid te verhogen. Ernstige ongelukken vinden dan niet meer plaats vanwege de lagere snelheid van het verkeer. De oplossing hoort niet bij het type weg, maar is wegens de verkeersveiligheid het overwegen waard staat in het onderzoek. In het geval van een rotonde is het mogelijk om de voorrangsregeling aan te passen en de snelheid weer te verhogen van zestig naar tachtig kilometer per uur.

Onzin

Dat laatste ziet de gemeente niet zitten volgens de wethouder. ,,De ruimte op de kruising is beperkt, maar een kleine rotonde zou passen. Alleen zouden we dan de maximumsnelheid weer moeten verhogen naar tachtig en dat willen we niet. Dat hebben we ook aangegeven aan de dorpsraad.” Tholen vindt dat onzin. ,,Dat staat in de richtlijnen van VVN, maar je hoeft de maximumsnelheid niet per se te verhogen.

Een gelijkwaardige kruising was destijds een andere genoemde mogelijkheid om het kruispunt veiliger te maken. Tholen ziet niets in die optie en de gemeente heeft daar bewust niet voor gekozen geeft Van der Linden aan. ,,De situatie voor de zwakke verkeersdeelnemer, lees fietser, wordt er dan slechter op.”

De kruising is al langer een punt van zorg bij de gemeente en blijft dat ook. Toch worden er op dit moment geen nieuwe maatregelen genomen laat de wethouder weten. ,,We zijn bezig met de evaluatie van het verkeersveiligheidsplan. Er komt een nieuw plan. Als blijkt dat er meer nodig is dan is dat bespreekbaar.”