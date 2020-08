Ode aan oermoeder Maria: lichtprocessie door Meerveldhoven

,,Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U.” De stemmen van pastoor Frank As en pater Joseph Aruldoss (parochie Christus Koning) vulden zaterdagavond in Meerveldhoven de straten, terwijl zij met het bekende gebed een ode aan Jezus’moeder Maria brachten. Een stoet van parochianen volgde hun voorbeeld, al zingend en biddend tot de oermoeder in de katholieke kerk, met kaarsjes in de hand.