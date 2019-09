ODI: 50 jaar gezelligheid en hoog niveau

Lang hoeft oud-bestuurslid en erelid Jan van Riel niet na te denken over het waarom van zijn betrokkenheid bij de oprichting. ,,Bij het voetbal waren mijn enkels helemaal verrot geschopt. Ik moest wat anders als ik wilde blijven sporten”, onthult de Oostelbeerzenaar. Hij toont het kladje van de oprichtingsvergadering, van 31 oktober 1969, geschreven aan de bar bij het gemeenschapshuis in Oostelbeers. Ook Jan van Gerven was vrijwel vanaf het begin betrokken. ,,Er volgde een oproepje in het lokale blad Huis aan Huis. In no time hadden we vijftig aspirant leden, met wie we trainden in een zaaltje van tien bij twintig meter. Eén van onze spelers kon het plafond aanraken.”