Oekraïense vluchtelingen in Oirschot opgevangen in gastgezinnen

Er staan bij de gemeente Oirschot inmiddels 24 Oekraïners ingeschreven, aldus burgemeester Judith Keijzers-Verschelling. ,,Die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het leefgeld is voor hen ook geregeld en omdat er ook kinderen tussen zitten, is ook het onderwijs opgepakt.”

Een deel van die kinderen zit in Oirschot op een basisschool, een ander deel op scholen bij de centrale opvanglocatie in Eindhoven. ,,Dat komt omdat die vanaf 11 april op centrale locaties in heel Nederland zijn opgezet, terwijl een deel van die kinderen al die tijd in Nederland waren aangekomen. Daar hebben we direct in Oirschot een plek voor gevonden.”

Extra opvanglocaties

De Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant heeft Oirschot nog niet gevraagd andere locaties in te richten, wel zijn er mogelijke locaties bij de gemeente aangemeld. ,,We hebben eerst naar locaties gekeken waar bijvoorbeeld al bedden en sanitair waren", aldus Keijzers-Verschelling.

,,Denk bijvoorbeeld aan B&B's en kampeerboerderijen. Maar we zijn ook in gesprek met andere mogelijke locaties om afspraken te maken over huur en inrichting. Dat moet door ons als gemeente geregeld worden."

De burgemeester geeft aan dat de grootte van zo'n opvanglocatie nogal kan wisselen. ,,In een B&B zitten dan misschien 3 mensen en in een omgebouwd kantoorpand misschien twintig. Het zullen geen grote massale locaties worden is de verwachting.”

Inzameling en activiteiten

Er zijn veel mensen uit Oirschot die zich al hebben aangemeld als vrijwilliger of hebben geïnformeerd hoe ze kunnen helpen, aldus Keijzers-Verschelling. Zoals Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk dat zich momenteel inzet voor deze vluchtelingen en met een inzamelactie is gestart.

De Oekraïense nieuwkomers hebben behoefte aan gewassen zomerkleding, schoenen, tassen, zomerjassen en nieuwe toiletspullen. Er is een inzamelpunt, een rode kliko, in het dorpshuis en op Speelleerplein de Fonkeling (tot en met 22 april en na de vakantie weer).

Aanmelden en doneren

De stichting wil zowel overdag als ’s avonds activiteiten organiseren zoals sport, cultuur, creativiteit en samen koken. De gastgezinnen worden daarmee overdag wat ontlast en vluchtelingen hebben steun aan elkaar. Vrijwilligers voor deze activiteiten kunnen zich aanmelden bij de stichting.

Openingstijden Dorpshuis voor donatie: maandag 09.00 - 11.00 uur en 18.30 - 23.00 uur, woensdag 09.00 - 12.00 en 19.30 -23.00 uur, donderdag 09.00 - 12.00 uur, vrijdag 19.00 - 23.00 uur. Met de opbrengst van een donatie kan de stichting activiteiten financieren en de gasten een versnapering aanbieden.