Oekraïense vluchtelingen naar vakantiepark Hertenwei in Lage Mierde

Dat heeft de gemeente donderdag bekend gemaakt. ,,Eigenaar van Vakantiepark De Brabantse Kempen (voorheen De Hertenwei) gaf gehoor aan de oproep van de gemeente en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost", zo laat een woordvoerder van het college van B en W weten. De vluchtelingen komen donderdag 14 april aan.

Op het vakantiepark in Lage Mierde zijn vier groepsaccommodaties opengesteld voor vluchtelingen. In totaal is er ruimte voor 72 mensen. De eerste vluchtelingen gaan hier donderdag 14 april wonen. Het zijn niet de eerste Oekraïners in het dorp, er zijn al particulieren die vluchtelingen in huis hebben genomen.

Opdracht van de gemeenteraad

,,De oorlog in Oekraïne houdt veel mensen bezig, ook in onze gemeente”, aldus het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad kwam onlangs speciaal over dit onderwerp bijeen, en riep het college op om actief op zoek te gaan naar woonruimte. Met de opvang op het park geeft het college hier gehoor aan.

,,We zien het als onze humanitaire plicht om mensen op de vlucht voor barbaars oorlogsgeweld een tijdelijk thuis te bieden. Wij staan als gemeente niet alleen voor de opgave om deze mensen onderdak te bieden, maar ook om hen goed te begeleiden.”

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de komst van de vluchtelingen. Zij kunnen met vragen of voor meer informatie terecht bij de gemeente.

Oproep om te helpen

De gemeente roept inwoners ook op om te helpen via Vluchtelingenwerk. ,,Vrijwilligers zijn, zeker met de komst van een grote groep vluchtelingen, zeer welkom voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen en voor het spreekuur.” Inwoners die willen helpen kunnen met de lokale coördinator Wendy Smolders (wsmolders@vluchtelingenwerk.nl) contact opnemen.