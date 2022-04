Oeps, foutje: in Brabant mag je voortaan ook met een havik op een nijlgans jagen (al is dat niet eenvoudig)

Achter in zijn tuin in Eersel heeft Arnoud Heijke een paar grote vogelkooien. In één daarvan zit roodstaartbuizerd Massimo rustig te schommelen op een stok. In de kooi naast hem huist een wat schuwere havik. Zodra er iemand zijn territorium nadert begint de havik druk te fladderen. ,,Die roodstaartbuizerd is mijn soulmate, die is heel sociaal”, vertelt Heijke. ,,De havik is een solitaire vogel, die is liever alleen en is extreem gevoelig.”