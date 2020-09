Ogen te kort bij opening Dahlia Biënnale bij Oogenlust in Eersel

EERSEL - Op de parkeerplaats van Oogenlust is het een komen en gaan van auto’s en fietsen. Eenmaal geregistreerd bij de balie van Oogenlust in Eersel, begint de route tussen de kleurenpracht pas echt. Er worden veel foto’s gemaakt tijdens de opening van de Dahlia Biënnale 2020.

Marcel van Dijk, eigenaar en creatief directeur van Oogenlust, loopt rond en is aanspreekbaar voor iedereen. Ook houdt hij een oogje in het zeil om te zien dat de corona-maatregelen in acht worden genomen. Hij is bezorgd voor het groepje bewoners van huize Eresloo in hun rolstoel met hun begeleiders. Voor hen het eerste uitje sinds lange tijd.

De afgelopen dagen heeft Van Dijk, samen met zijn medewerkers, en mensen van de Nederlandse Dahlia Vereniging, ontspannen en met veel plezier verschillende creaties gemaakt. De dahlia’s komen uit heel Nederland en zijn beschikbaar gesteld door de Nederlandse Dahlia Vereniging. ,,Prachtig om te zien, zoveel kleuren en vormen.”

Onder de indruk

Cisca Snepvangers is onder de indruk van de technieken en bijzondere materialen die in de stukken zijn verwerkt. ,,Ze durven zelfs kamerplanten uit elkaar te trekken. Hierin zit zoveel creativiteit en vakmanschap, het is van een hoog niveau.” Haar man Fred: ,,Oogenlust heeft niet voor niks een wereldnaam.”

,,Weet je wat ik zo leuk vind?”, zegt Constance Kooyman. ,,Dat ze de die tinten zo mooi bij elkaar hebben gezocht. Hier dahlia’s in herfstkleuren en pompoenen met op de achtergrond boomstammen. Daar juist weer voorjaarskleuren en prachtig glaswerk.”

Pernille Højsgaard komt er sinds 2002 elk jaar voor uit Denemarken. Om inspiratie op te doen voor de Danish Dahlia Society.

Feest

Marijke Harmsma vindt het een feest. Volgens haar is Oogenlust een visitekaartje voor Eersel. ,,Ik neem hier vaak mijn gasten mee naartoe.” Burgermeester Wouters noemt het even later in zijn toespraak een mooie, en inspirerende plek in Eersel.

Dan is het moment om de Oogenlust dahlia te dopen. In de sierteelt krijgt een bloem, vrij officieel, een certificaat van echtheid, en wordt ingeschreven in een soort burgerlijke stand. Burgermeester Wouters mag het ‘wijwater’ van een andere kwaliteit over de bloem gieten: Champagne. ,,Toch niet de hele fles hè”, zegt hij beteuterd.