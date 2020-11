Oirschot: 810 extra woningen voor ouderen

Oirschot heeft in de komende twintig jaar behoefte aan 810 extra woningen en appartementen voor ouderen. Het overgrote deel daarvan, bijna tachtig procent, betreft koopwoningen. Bij 21 procent - 170 woningen - gaat het om (sociale) huur.

Dat zijn de cijfers die voortvloeien uit de visie ‘Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit’, die het college van B en W heeft vastgesteld. De gemeente heeft daarin de toekomstige vraag naar woningen voor ouderen in kaart gebracht. De groep 75-plussers in Oirschot verdubbelt in de komende jaren. In 2040 behoort een derde van de Oirschotse bevolking tot de ouderen (65-plus).

Ouderen willen zo lang mogelijk in eigen woning blijven

De gemeente wil daar zo goed mogelijk op anticiperen als het gaat om de beschikbaarheid van woningen, zorg en de nabijheid van voorzieningen in wijken en buurten.

Veel ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen woningen blijven wonen. Er is vaak al een jarenlange binding met de woning en de buurt. Dat is een algemeen beeld, maar doet zich in Oirschot in nog sterkere mate voor, omdat de gemeente een relatief hoog aantal koopwoningen heeft. Meer dan driekwart van het totale woningbestand van Oirschot is particulier eigendom.

Het overgrote deel daarvan dateert van voor 2000 en zijn daarom meestal niet levensloopbestendig. De verwachting is dat door de vergrijzing veel woningen moeten worden aangepast. Tot 2040 geldt dat naar verwachting zo’n zevenhonderd inwoners een beroep gaan doen op bijvoorbeeld een traplift, tweede toilet of aanpassingen in de doucheruimte.

Voorraad sociale huurwoningen is volledig bezet

Ouderen die in huurwoningen verblijven, zijn eerder geneigd om te verhuizen als de behoefte aan zorg toeneemt. Veel oudere huurders geven dan de voorkeur aan een huurappartement. Op dit moment is de voorraad sociale huurwoningen in Oirschot echter volledig bezet. Bij de 170 extra huurwoningen die tot 2040 voorzien zijn, gaat het vooral om nieuwbouw. Bij de 640 extra koopwoningen voor ouderen betreft het zowel nieuwbouw als herontwikkelingsprojecten.

De gemeente spreekt uit dat het ‘positief gaat meewerken’ aan woningbouwplannen die passen binnen de nu vastgestelde visie. Ook wil de gemeente de regie nemen in het ‘versterken van de informele contacten en trefpunten voor oudere inwoners’.

Maar de gemeente doet ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Van ouderen, zo vindt de gemeente, mag verwacht worden dat ze zich voorbereiden op de volgende levensfase, bijvoorbeeld door te investeren in een toegankelijker badkamer of toilet. ,,De financiële middelen van de gemeente zijn niet onbeperkt en we willen zoveel mogelijk zorg bieden aan hen die dat het hardst nodig hebben.”