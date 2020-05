Oirschot: beraad met ondernemers in coronatijd

OIRSCHOT - Terwijl ondernemers midden in de coronacrisis nog vooral in de overlevingsmodus staan, wordt in Oirschot ook al wat verder naar de toekomst gekeken. Het plan is opgevat om een 'taskforce’ op te zetten, een beraad van gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren.

,,Er worden stevige tikken uitgedeeld in de coronacrisis", zegt Oirschots wethouder Piet Machielsen (economie). ,,Je hebt de acute steun via de beschikbare regelingen, maar we willen ook al verder kijken. Het is nog pril, maar in de loop van mei willen we een bijeenkomst beleggen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Om te inventariseren wat er speelt en of we tot een soort van werkprogramma kunnen komen dat ook past binnen het traject richting een centrumvisie."

Machielsen waakt voor het idee dat de overheid 'meteen oplossingen voor alles kan bieden'. ,,Dat zal vooral een zaak zijn voor en door ondernemers, maar het is wel belangrijk om nu schouder aan schouder te staan."

Ruim 200 bedrijven doen beroep op TOZO-regeling

In de gemeente Oirschot hebben tot en met het einde van week 16 - half april - ruim tweehonderd bedrijven een beroep gedaan op de TOZO-regeling, de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers. Een deel (82 aanvragen) is toegewezen, een deel (128 aanvragen) was aan het einde van week 16 nog in behandeling. Op dat moment was één aanvraag afgewezen.

Machielsen krijgt vooral zorgwekkende signalen uit de horeca en recreatie. ,,Daar zijn zeer ernstige dingen aan het gebeuren. We moeten er goed over nadenken hoe we dat gaan tackelen. Tegelijkertijd zijn er ook sectoren waarin het goed gaat. Over het algemeen zie ik veel ondernemers die ondanks alle tegenslagen niet bij de pakken neerzitten. Daarvoor verdienen ze echt complimenten."

De belangrijkste steunmaatregelen worden voor Oirschot en de andere Kempengemeenten geregeld via KempenPlus in samenwerking met UWV.