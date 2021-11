Oirschot beraadt zich over regionale samenwerkingen, zélfs herindeling is weer een optie

Pas eind 2017 besluit over toekomst Oirschot

OIRSCHOT - Niet al voor de zomervakantie, zoals eerder de bedoeling was, maar pas in november neemt de gemeenteraad van Oirschot een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Op die manier kan de nieuwe burgemeester - de opvolger van Ruud Severijns, die per 1 oktober vertrekt - nog een rol vervullen in het proces.

14 februari