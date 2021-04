Oirschot ‘claimt’ 60 hectare grond voor woningbouw

Feitelijk is het gebied, 60 hectare groot, aangewezen als plek waar de Wet voorkeursrecht gemeenten op van toepassing is. ,,Dat houdt in dat we als gemeente meer de regie kunnen nemen en kunnen sturen op de verkoop en aankoop van grond daar", licht wethouder Piet Machielsen toe. ,,Als eigenaren de grond willen verkopen, zullen ze dat eerst aan de gemeente Oirschot te koop moeten aanbieden.”

Alle grondeigenaren van 35 percelen aan de Eindhovensedijk, Bloemendaal, De Rijt, Hoeven en Kriekampen zijn inmiddels aangeschreven. ,,Er zitten ook wat ondernemers in het gebied, daar zijn of gaan we mee in gesprek", aldus Machielsen.

Volledig scherm Grofweg het gebeid dat de gemeente Oirschot heeft 'geclaimd' voor toekomstige woningbouw. © Screenshot

Quote We willen hier eigenlijk helemaal niet weg, we hebben hier een hele goede winkel draaien Jan van Gerven, Aspergeteler

Jan van Gerven van Aspergeboerderij Van Gerven is nogal overvallen door het nieuws. ,,We kregen op 1 april ineens een aangetekende brief”, zegt hij. ,,Eerst dachten we nog even dat het een 1 april-grap was, we zitten zo ver uit het dorp. Gek dat we niet vooraf zijn ingelicht, we moeten maar eens gaan bellen.”

Het fijne weet hij er nog niet van. Maar dat de gemeente Oirschot ‘voorkeursrecht’ oplegt, vind hij ‘raar'. ,,Dat is toch niet meer van deze tijd, dat deden ze in de jaren negentig. Bovendien willen we hier eigenlijk helemaal niet weg, we hebben hier een hele goede winkel draaien.”

Projectontwikkelaars

De claim betekent ook dat andere geïnteresseerden, ontwikkelaars, voorlopig niet aan bod komen om die percelen aan te kopen. ,,Het is nog een voorlopig aanwijzing", benadrukt Machielsen. De gemeenteraad moet binnen drie maanden een besluit nemen, tot die tijd zit de gemeente sowieso als enige aan het stuur.

,,We zien het gebied als een beoogde locatie voor woningbouw en een van de zoekgebieden voor verstedelijking. Er zijn nog de nodige stappen te zetten.” Zo zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden naar ‘wonen met bijbehorende voorzieningen, alle niet agrarisch'.

'Veel groen en recreatieve functies’

Bovendien moet gewerkt worden vanuit de woonvisie en moet ook rekening worden gehouden met het Landschapskwaliteitsplan. ,,Het plan dat we daar gaan ontwikkelen moet een kwalitatief plan zijn, waarin veel groen en ook de recreatieve functies in worden voorzien.”

Machielsen schat in dat de komende 1,5 tot 2 jaar er nog geen woningbouwactiviteit zal zijn. Om hoeveel woningen het gaat, is ook nog niet aan de orde.

Eigenaren van de percelen kunnen een zienswijze indienen, daar hebben ze nog drie weken voor. Daarnaast kan er ook bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit van B en W, dat kan nog tot 13 mei.