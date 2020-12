Oirschot drukt gaspedaal in bij bouw van woningen: nu al reuring over actieplan

OIRSCHOT - Oirschot wil in de komende tien jaar 1250 tot 1500 woningen bouwen. Dat is een enorme uitdaging, die vraagt om een speciale aanpak. Het actieplan ligt nu op tafel en zorgt al voor de nodige beroering.

Hoe groot de woningbouwopgave is, blijkt wel uit een eenvoudige vergelijking. In de afgelopen jaren kwamen er in de gemeente Oirschot gemiddeld zo’n zeventig woningen bij. In de komende jaren groeit dat aantal naar 125 tot 150 per jaar.



In alle kernen wordt er gebouwd. In Middelbeers, Oostelbeers en Spoordonk wordt uitgegaan van de natuurlijke groei van de bevolking; zo’n dertig woningen per jaar in Middelbeers en ongeveer tien per jaar in Oostelbeers en Spoordonk. De grootste versnelling qua woningbouw zit in Oirschot zelf: daar moeten er zo’n 75 tot 100 woningen per jaar bij komen.

Huishoudens kunnen moeilijk een passende en betaalbare woning vinden.

Dat Oirschot sneller en meer wil en moet gaan bouwen, is al een tijdje bekend. Een deel van de geplande nieuwbouw is nodig om aan de reguliere vraag te voldoen. Huishoudens kunnen nu moeilijk een passende en betaalbare woning vinden, de woningmarkt is al langere tijd gespannen. Maar bovendien draagt Oirschot bij aan de regionale Woondeal, die in 2019 is gesloten tussen alle gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), het rijk en de provincie.

Volledig scherm Het voormalige veld 7 van Oirschot Vooruit, aan de oostkant van Drieterskuil, waar in de toekomst nieuwe woningen moeten verrijzen. © Sem Wijnhoven/DCI Media

In het actieplan dat nu klaar is, staat meer over hoe Oirschot die ambitie wil verwezenlijken. Veel nadruk ligt op de bouw van woningen in de sociale sector, huizen die vervolgens ook lange tijd in de afgesproken prijsklassen beschikbaar moeten blijven. Er worden minimumeisen gesteld aan het aantal sociale huur- en koopwoningen per project. Uitgangspunt is dat veertig procent per project onder sociale woningbouw valt. Als dat op de ene plek niet haalbaar is, moet de ontwikkelaar het tekort op een andere locatie compenseren.

,,Maar het kunnen niet alleen sociale woningen zijn”, zegt verantwoordelijk wethouder Piet Machielsen (CDA). ,,Gezien de mate van groei en om voldoende doorstroming te garanderen, moet je ook voor andere doelgroepen bouwen.”

Actieplan werkt al veel beroering bij inwoners van de gemeente

De inkt van het actieplan is nog maar net droog, maar een aantal bewoners- en belangengroeperingen vindt dat het allemaal te snel gaat en heeft de gemeenteraad gevraagd om op de rem te gaan staan.

Quote Dit rapport gaat om hoofdlij­nen. Kunnen we het beoogde aantal woningen kwalita­tief en kwantita­tief kwijt? Ja, dat kan, blijkt uit onderzoek Piet Machielsen, Wethouder gemeente Oirschot

Dorpsraad Oostelbeers, buurtbeheer Middelbeers/Westelbeers, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO), Coöperatie Duurzaam Oostelbeers en buurtgroep De Kemmer hebben zich met kritische betogen tot de raad en het college gewend. Zij maken zich zorgen om de inhoud - bijvoorbeeld als het gaat om de potentiële woningbouwlocaties die worden genoemd - en de snelheid waarmee ‘de plannen worden doorgedrukt’. Zij vinden onder meer dat er, mede door corona, onvoldoende overleg is geweest met bewoners.

De raad vergadert komende dinsdag (8 december) voor het eerst over het actieplan. Op 26 januari moet er volgens de planning een besluit over worden genomen. Een aantal groeperingen heeft gevraagd om die data richting het voorjaar te verschuiven.

Wethouder Machielsen: nu komt het vervolgproces pas

Wethouder Piet Machielsen weet dat er bedenkingen zijn. ,,Er wordt nu nog niet bepaald of locatie A of locatie B morgen al bebouwd kan worden”, zegt hij. ,,Dit rapport gaat om hoofdlijnen. Kunnen we het beoogde aantal woningen kwalitatief en kwantitatief kwijt? Ja, dat kan, blijkt uit onderzoek. Nu komt het vervolgproces pas, waarbij je eerst per kern en daarna per locatie veel verder gaat inzoemen.”

Per kern is een aantal plekken aangewezen waar in theorie woningen gebouwd kunnen worden. Een deel daarvan is reeds bekend. In Oirschot gaat het bijvoorbeeld om de nieuwe wijk Ekerschot-Noord, waarvoor de voorbereidingen al lopen, het voormalige veld 7 van Oirschot Vooruit en de locatie aan Den Heuvel achter de voormalige Boerenbond.

Volledig scherm De Boterwijk in OIrschot, met uitkijk op de basiliek. Voor het terrein achter de voormalige Boerenbond worden woningbouwplannen ontwikkeld, maar erfgoedclub SBEO pleit ervoor dat dit deel van het gebied onaangetast blijft. © SBEO

Maar gezien de forse bouwopgave wordt ook naar nieuwe locaties gekeken, die op langere termijn (3 tot 10 jaar) ontwikkeld kunnen worden. Zoals het gebied rond De Kemmer, Koolmond en Eindhovensedijk, dat al eerder door de provincie als ‘zoekgebied’ voor woningbouw is aangeduid. Daar zou ruimte zijn voor 225 tot 600 woningen, zo staat in het actieplan.

Gemeente wil incidenteel ook zelf grond aankopen en een beperkt risico nemen

Onderdeel van het document is ook dat de grondpolitiek van de gemeente. Tot nu toe voert Oirschot die niet, maar de grote plannen in het verschiet, komt daar enige verandering in. De raad had er in 2019 zelf al om gevraagd: kan de gemeente een iets actievere grondpolitiek voeren om zo woningbouw te versnellen? Dat gebeurt nu. Indien nodig wil de gemeente incidenteel ook zelf gronden aankopen en dus een beperkt risico nemen.

Om het actieplan uit te voeren, is de komende drie jaar extra ambtelijke capaciteit nodig. Het college vraagt de raad om een budget van 1.332.000 euro uit te trekken.